Чарли и цифры (мультсериал, 2016) сезон 2 смотреть онлайн

Этот сезон пока недоступен
О сериале
Числа и считание превращаются в весeлое приключение, когда Чарли посещает Королевство Чисел. Это волшебный мир, в котором правят числа от одного до десяти. Присоединяйтесь к Чарли во время его встречи с каждым числом и наслаждайтесь пением, танцами, и, конечно самым считанием, в этой серии, которая посвящена умению считать.