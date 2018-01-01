Wink
Сериалы
Бюро
1-й сезон

Бюро (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

8.42015, Le Bureau des Légendes 10 серий
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Агент французской разведки возвращается после успешного задания из Сирии, где он провел последние шесть лет, работая под прикрытием. Вопреки инструкциям и принятой процедуре он не возвращает себе настоящее имя и личность, а продолжает оставаться в роли.

Страна
Франция
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бюро»