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Брене Браун: Атлас сердца
1-й сезон

Брене Браун: Атлас сердца (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

2022, Atlas of the Heart 5 серий
Документальный18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Брене Браун: Атлас сердца» — это увлекательная киноэкскурсия по миру человеческих эмоций. В роли гида — американская писательница, профессор Хьюстонского университета, магистр социальной работы, доктор философии Брене Браун. В этой работе многолетние исследования храбрости, стыда, тревожности и еще десятков переживаний сочетаются с поп-культурными отсылками, наглядными и понятными всем примерами, а также яркими кинематографическими ходами, позволяющими взглянуть на человеческую психологию с неожиданной стороны.

Страна
США
Жанр
Документальный

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.9 IMDb