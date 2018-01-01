WinkСериалыБольшой куш (2017)1-й сезон
Большой куш (2017) (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
9.02017, Snatch 10 серий
Комедия, Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Сюжет сосредоточится на группе молодых предприимчивых жуликов, наткнувшихся на грузовик, полный награбленного золота. Так парни оказываются втянутыми в мир элиты организованной преступности, где им придeтся на ходу учиться выживать, сталкиваясь с гангстерами, продажными копами и цыганскими боксeрами.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКомедия, Криминал
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ЛПРежиссёр
Луис
Прието
- ККРежиссёр
Кевин
Коннолли
- РГАктёр
Руперт
Гринт
- ЛПАктёр
Люк
Паскуалино
- Актёр
Люсьен
Лависконт
- ФДАктриса
Фиби
Дайневор
- ДОАктриса
Джульетт
Обри
- ТХАктёр
Тамер
Хассан
- Актёр
Дюгрей
Скотт
- ППАктёр
Пау
Поч
- МУАктёр
Марк
Уоррен
- СЛАктриса
Стефани
Леонидас
- ЕПСценарист
Елена
Павли
- ГЛСценарист
Грант
Леви
- УГПродюсер
Уильям
Грин
- АДПродюсер
Алекс
Де Ракофф
- ТПХудожник
Тристан
Питфилд
- БПХудожница
Барбара
Перес-Солеро
- ЭРМонтажёр
Эдвард
Р. Абромс