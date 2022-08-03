WinkСериалыБольшие кошки1-й сезон
Большие кошки (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
9.22016, Big Cats 23 серии
Документальный18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В природе существует около 40 разновидностей кошачьих, но только четыре могут попасть в элитный клуб больших кошек. Это лев, тигр, леопард и ягуар ― герои документального проекта National Geographic. Они вооружены настоящим арсеналом и готовы задать трeпку любому врагу или жертве.
СтранаЮАР, США
ЖанрДокументальный
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.5 IMDb