Безжалостное солнце
1-й сезон

Безжалостное солнце (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

7.72018, Hard Sun 6 серий
Фантастика, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Современный Лондон. Детективы Хикс и Ренко, партнeры и враги, пытаются поддерживать закон и защищать родных и близких, а на горизонте маячит настоящий конец света. Хикс — продажный офицер полиции, но любящий семьянин. Ренко отличается от него почти во всeм: одинокая, сложная и абсолютно неподкупная. Но несмотря на все различия, они продолжают работать вместе в ожидании апокалипсиса.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Криминал, Драма

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Безжалостное солнце»