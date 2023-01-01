Безжалостное солнце (сериал, 2018) смотреть онлайн
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Сюжет
Криминальная драма о приближающемся апокалипсисе от создателей «Лютера».
Главные роли в проекте исполнили известный британский актер Джим Стерджесс («Один день», «Лучшее предложение») и бывшая модель Агнесс Дейн («Да здравствует Цезарь!»).
Действие разворачивается в современном Лондоне. К детективу полиции Чарли Хиксу, тайно подозреваемому в убийстве коллеги, приставляют напарницу — нового детектива Элейн Ренко. Чарли спит с вдовой погибшего друга и даже ворует казенные деньги, чтобы ее поддержать, но и у Элейн есть свои тайны. Первое же совместное расследование заставляет их померкнуть: невзлюбившие друг друга напарники обнаруживают доказательство того, что через пять лет мир ждет неминуемый конец света.
Как (и нужно ли) рассказать об этом людям? Получится ли остановить надвигающийся хаос и волну криминала?
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыФантастика, Криминал, Драмы, Мини-сериалы
Рейтинг
- БКРежиссёр
Брайан
Кирк
- РСРежиссёр
Ричард
Сеньор
- Актёр
Джим
Стёрджесс
- Актриса
Агнесс
Дейн
- НААктриса
Никки
Амука-Бёрд
- ДРАктёр
Дерек
Ридделл
- ДМАктёр
Джоджо
Макари
- ВСАктриса
Варада
Сету
- ОААктёр
Овайн
Артур
- Актёр
Эдриан
Роулинз
- ЛБАктриса
Лоррэйн
Барроуз
- НКСценарист
Нил
Кросс
- НКПродюсер
Нил
Кросс
- КХПродюсер
Кейт
Харвуд
- КХХудожница
Кэролайн
Харрис
- ИСХудожница
Ив
Стюарт
- ГБМонтажёр
Гай
Бенсли
- КРОператор
Кристофер
Росс
- НДКомпозитор
Нил
Дэвидж