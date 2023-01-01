Безжалостное солнце (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Криминальная драма о приближающемся апокалипсисе от создателей «Лютера».



Главные роли в проекте исполнили известный британский актер Джим Стерджесс («Один день», «Лучшее предложение») и бывшая модель Агнесс Дейн («Да здравствует Цезарь!»).



Действие разворачивается в современном Лондоне. К детективу полиции Чарли Хиксу, тайно подозреваемому в убийстве коллеги, приставляют напарницу — нового детектива Элейн Ренко. Чарли спит с вдовой погибшего друга и даже ворует казенные деньги, чтобы ее поддержать, но и у Элейн есть свои тайны. Первое же совместное расследование заставляет их померкнуть: невзлюбившие друг друга напарники обнаруживают доказательство того, что через пять лет мир ждет неминуемый конец света.



Как (и нужно ли) рассказать об этом людям? Получится ли остановить надвигающийся хаос и волну криминала?



Все сезоны сериала Безжалостное солнце смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.