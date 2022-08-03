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Бешеные псы
1-й сезон

Бешеные псы (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

2015, Mad Dogs 10 серий
Драма, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Четверо приятелей приезжают в гости к старому приятелю, владельцу роскошной виллы. Но отдых на морском берегу оборачивается для них крайне опасным криминальным приключением.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бешеные псы»