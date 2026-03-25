WinkДетямАвтосемейка Вилзи2-й сезон
Автосемейка Вилзи (мультсериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн
8.22023, Автосемейка Вилзи. Сезон 2 24 серии
Мультсериалы, Для самых маленьких18+
Серия в подписке «Wink Дети»
- 18+9 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 2 Серия 1
- 18+9 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 2 Серия 2
- 18+9 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 2 Серия 3
- 18+10 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 2 Серия 4
- 18+9 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 2 Серия 5
- 18+11 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 2 Серия 6
- 18+9 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 2 Серия 7
- 18+11 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 2 Серия 8
- 18+11 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 2 Серия 9
- 18+10 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 2 Серия 10
- 18+8 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 2 Серия 11
- 18+12 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 2 Серия 13
- 18+10 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 2 Серия 14
- 18+12 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 2 Серия 15
- 18+7 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 2 Серия 16
- 18+11 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 2 Серия 17
- 18+10 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 2 Серия 18
- 18+9 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 2 Серия 19
- 18+11 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 2 Серия 20
- 18+10 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 2 Серия 21
- 18+9 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 2 Серия 22
- 18+9 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 2 Серия 23
- 18+8 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 2 Серия 24
- 18+12 мин
Автосемейка Вилзи
Сезон 2 Серия 25
О сериале
Увлекательный мультсериал о веселом семействе грузовичков, с которыми никогда не бывает скучно. Супруги Вилзи живут душа в душу и воспитывают троих детей – сына Бруми, дочку Вруми и младшенького Плюмбума. Пока мама занимается своим любимым делом – готовит вкусные сюрпризы, Вруми и Бруми смотрят мультики и придумывают разнообразные шалости, а дедушка Ковш старается направить энергию непосед в мирное русло и приобщить к развивающим играм малыша Плюмбума. Впереди наших героев ждет много удивительных открытий, за которыми юным зрителям будет очень интересно и весело наблюдать.