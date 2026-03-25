Автосемейка Вилзи. Сезон 2
Wink
Детям
Автосемейка Вилзи
2-й сезон

Автосемейка Вилзи (мультсериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн

8.22023, Автосемейка Вилзи. Сезон 2 24 серии
Мультсериалы, Для самых маленьких18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Увлекательный мультсериал о веселом семействе грузовичков, с которыми никогда не бывает скучно. Супруги Вилзи живут душа в душу и воспитывают троих детей – сына Бруми, дочку Вруми и младшенького Плюмбума. Пока мама занимается своим любимым делом – готовит вкусные сюрпризы, Вруми и Бруми смотрят мультики и придумывают разнообразные шалости, а дедушка Ковш старается направить энергию непосед в мирное русло и приобщить к развивающим играм малыша Плюмбума. Впереди наших героев ждет много удивительных открытий, за которыми юным зрителям будет очень интересно и весело наблюдать.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких

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