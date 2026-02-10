Автореанимация (сериал, 2025) сезон 2 смотреть онлайн

Сколько можно заработать на перепродаже восстановленных машин? Наш ведущий — профессиональный автомеханик Алексей Силищев попробует это узнать! Он отыщет старые авто и превратит их в «конфетки», чтобы затем выгодно продать. Алексей даст им вторую жизнь, даже когда это кажется безнадёжным: от легендарной «Нивы» до забытого «Москвича». Мастер поделится лайфхаками, которые прокачают твою ласточку без ущерба для бюджета. Но самое главное: удастся ли ему вернуть вложенные в ремонт деньги и как следует заработать?

