WinkДетямАвтомобили1-й сезон
Автомобили (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн
8.32013, Cars 36 серий
Документальный12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Сборник познавательных программ National Geographic, посвященных шедеврам и истории автомобилестроения. В сериал вошли лучшие выпуски популярного шоу Auto S.O.S., в котором механики Тим и Фазз вдыхают новую жизнь в убитые ретромашины, а также — документальные ленты о культовых авто.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
Рейтинг
7.7 КиноПоиск