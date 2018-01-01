Wink
Детям
Автомобили
1-й сезон

Автомобили (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

8.32013, Cars 36 серий
Документальный12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Сборник познавательных программ National Geographic, посвященных шедеврам и истории автомобилестроения. В сериал вошли лучшие выпуски популярного шоу Auto S.O.S., в котором механики Тим и Фазз вдыхают новую жизнь в убитые ретромашины, а также — документальные ленты о культовых авто.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный

Рейтинг

7.7 КиноПоиск