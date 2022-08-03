WinkСериалыАтака на Мумбаи: 26/111-й сезон
Атака на Мумбаи: 26/11 (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
7.62020, The State of Siege: 26/11 8 серий
Боевик18+
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О сериале
26 ноября 2008 года в Мумбаи была совершена беспрецедентная по дерзости серия терактов, которую осуществил один из самых разыскиваемых террористов Индии. Вы станете свидетелями того, как он виртуозно управляет террористическими лагерями и искусно «промывает мозги» молодежи во имя Джихада.
Рейтинг
7.9 IMDb