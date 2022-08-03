26 ноября 2008 года в Мумбаи была совершена беспрецедентная по дерзости серия терактов, которую осуществил один из самых разыскиваемых террористов Индии. Вы станете свидетелями того, как он виртуозно управляет террористическими лагерями и искусно «промывает мозги» молодежи во имя Джихада.

