Wink
Сериалы
Атака на Мумбаи: 26/11
1-й сезон

Атака на Мумбаи: 26/11 (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

7.62020, The State of Siege: 26/11 8 серий
Боевик18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

26 ноября 2008 года в Мумбаи была совершена беспрецедентная по дерзости серия терактов, которую осуществил один из самых разыскиваемых террористов Индии. Вы станете свидетелями того, как он виртуозно управляет террористическими лагерями и искусно «промывает мозги» молодежи во имя Джихада.

Страна
Индия
Жанр
Боевик

Рейтинг

7.9 IMDb