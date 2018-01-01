Асур: Познай свою темную сторону (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Индийский детективный сериал, в котором криминалистика уникальным образом переплетается с древней мифологией, а рационализм – с мистикой. Загадочная смерть священника на глазах его сына-подростка получает широкий общественный резонанс. Спустя 11 лет после этого происшествия судебно-медицинский эксперт Нихил Наир, преподающий в штабе ФБР в Вашингтоне, получает от незнакомца координаты таинственного места и, прибыв туда, находит обезображенное тело человека, убитого еще в Индии. Тем временем его коллега, судмедэксперт Дхананджай Раджпут попадает за решетку по обвинению в убийстве собственной жены. Как связаны все эти события между собой и с индийскими мифами, можно узнать, посмотрев сериал «Асур: Познай свою тёмную сторону» (2020) на Wink.

