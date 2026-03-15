Арнольд Барбоза-мл. vs Кеннет Симс-мл. (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

Арнольд Барбоза-мл. построил великолепную карьеру в первом полусреднем весе и даже стал обладателем титула временного чемпиона мира. Но до полноценного пояса добраться не вышло – американец без шансов проиграл своему соотечественнику, мощнейшему Теофимо Лопесу. Год спустя Арнольд возвращается, но уже в другом дивизионе. Дебют в полусредней категории состоится в Анахайме, а соперником станет непростой Кеннет Симс из США.

