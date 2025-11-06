Арканар (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

Город Арканар — одна из наиболее запоминающихся средневековых локаций в отечественной фантастике. Читатели повести Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть богом» знают Арканар как столицу вымышленного Арканарского королевства и главное место действий по сюжету. Город расположен на планете, которая входит в цикл «Мир Полудня» и изображается Стругацкими как переходная стадия между поздним Средневековьем и эпохой Возрождения. Официальное название планеты не раскрывается: ее условно именуют либо по названию столицы, либо по названию крупнейшего государства на этой планете — Эстор.



Институт Экспериментальной Истории отправляет на планету, состоящую из девяти континентов, своих агентов, которые должны наблюдать за развитием цивилизации, но ни в коем случае не вмешиваться в ход событий.

