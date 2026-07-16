Антон Протеинов. Сезон 1
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Антон Протеинов
1-й сезон

Антон Протеинов (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

2021, Антон Протеинов. Сезон 1 60 серий
Реалити - шоу, Спортивный18+
Серия в подписке «PREMIER»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Фитнес-тренер Антон Протеинов научит, как не надо тренироваться. Каждый выпуск он будет показывать новые упражнения и расскажет про необычные диеты, которые разработал самостоятельно.

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Реалити - шоу

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