Антимагия. Сезон 1
Wink
Сериалы
Антимагия
1-й сезон

Антимагия (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

2023, Антимагия. Сезон 1 12 серий
ТВ-шоу16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

«Антимагия» — захватывающее реалити-разоблачение в сфере магических услуг! Новый ведущий — бывший экстрасенс Алексей Похабов перешел от мистики к науке и сам открыл «охоту» на лжеэзотериков! В рамках расследования ведущий вместе с тайными агентами проверяет все известные магические услуги. В финале каждого выпуска команда даёт экспертную оценку: действительно ли у человека есть сверхспособности или всё это — обычные трюки. «Антимагия» — это захватывающая передача разоблачающая шарлатанские шоу и псевдонаучные методы лечения. Зрители увидят, как «волшебники» манипулируют людьми, поймут, почему на самом деле древние ритуалы приносят пользу, и научатся отличать продвинутую психологию от потустороннего влияния.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг