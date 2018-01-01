Американская готика (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыАмериканская готика1-й сезон
8.62016, American Gothic 13 серий
Триллер, Драма18+
О сериале
Знаменитую шутку «убийца — дворецкий» как будто специально придумали для сериала «Американская готика» про богатую бостонскую семью, в которой заводится опасный преступник. За его спиной — целая серия многолетних убийств, и в стороне от поиска шокирующей правды не останется никто.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ГБРежиссёр
Грег
Биман
- ДАРежиссёр
Дуглас
Арниокоски
- ЛАРежиссёр
Лекси
Александр
- ДРАктриса
Джульет
Райлэнс
- ЭСАктёр
Энтони
Старр
- ДЧАктёр
Джастин
Чатвин
- МКАктриса
Меган
Кетч
- ЭНАктёр
Эллиот
Найт
- СЛАктриса
Стефани
Леонидас
- ГБАктёр
Гэбриел
Бейтман
- ВМАктриса
Вирджиния
Мэдсен
- ДЛАктриса
Дирдри
Лавджой
- МСАктриса
Морин
Себастьян
- КБСценарист
Корина
Бринкерхофф
- ЛГСценарист
Лорен
Гудман
- ЛБСценарист
Лоуренс
Брош
- ГБПродюсер
Грег
Биман
- КБПродюсер
Корина
Бринкерхофф
- ДЛХудожник
Джим
Лэмби
- ФБХудожник
Филлип
Баркер
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо