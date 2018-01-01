Wink
Американская готика
1-й сезон

Американская готика (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

8.62016, American Gothic 13 серий
Триллер, Драма18+

О сериале

Знаменитую шутку «убийца — дворецкий» как будто специально придумали для сериала «Американская готика» про богатую бостонскую семью, в которой заводится опасный преступник. За его спиной — целая серия многолетних убийств, и в стороне от поиска шокирующей правды не останется никто.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

