Американская готика (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Знаменитую шутку «убийца — дворецкий» как будто специально придумали для сериала «Американская готика» про богатую бостонскую семью, в которой заводится опасный преступник. За его спиной — целая серия многолетних убийств, и в стороне от поиска шокирующей правды не останется никто.

