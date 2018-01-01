WinkСериалыAlina Charova1-й сезон
Alina Charova (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
6.32021, Alina Charova. Сезон 1 97 серий
Блог18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Привет! Меня зовут Алина, я модель и финалистка конкурса "Мисс Россия" и это мой канал о красоте и стиле. На нем я высказываю СВОЕ мнение, никому ничего не "впариваю",а только делюсь опытом. У меня регулярно выходят видео о трендах на каждый сезон, лайфхаки моделей и новости о мире моды. Буду рада видеть тебя в числе своих подписчиков, ведь для меня каждая зрительница - моя подруга.