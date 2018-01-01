Акапулько. Сезон 1
Акапулько
1-й сезон

Акапулько (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

2021, Акапулько. Сезон 1 1 серия
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

1984 год. Мечта Максимо сбывается, когда он устраивается на работу в самый популярный курортный отель Акапулько. Однако вскоре он понимает, что новая работа сложнее, чем казалось.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

