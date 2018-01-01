Акапулько (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

1984 год. Мечта Максимо сбывается, когда он устраивается на работу в самый популярный курортный отель Акапулько. Однако вскоре он понимает, что новая работа сложнее, чем казалось.



