WinkСериалыАдъютанты любви1-й сезон
Адъютанты любви (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн
2005, Адъютанты любви. Сезон 1 85 серий
Мелодрама, Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Князь Курагин приезжает в маленькое поместье Черкасово, где живут вдова и сын его боевого товарища – Евдокия Дмитриевна и Петр. Князь советует молодому человеку начать военную службу в Петербурге. Но Петр доволен жизнью в поместье и испытывает теплые чувства к соседской девушке Ольге Лопухиной. Мать тоже не готова отпускать сына, однако постепенно ее позиция меняется.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb