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9 класс. Информатика
Средства и технологии в создании и обработке мультимедийной информации

9 класс. Информатика (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

6.22020, Средства и технологии в создании и обработке мультимедийной информации 12 серий
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Средства и технологии в создании и обработке мультимедийной информацииСредства и технологии обработки числовой информацииТехнологии поиска и хранения информацииОсновы объектно-ориентированного программирования

Сюжет

Сериал Средства и технологии в создании и обработке мультимедийной информации 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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