Сериалы
68 Виски
1-й сезон

68 Виски (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.62020, 68 Whiskey 10 серий
Драма, Военный18+

О сериале

Группа военных медиков живут и работают на специальной базе «Приют», расположенной в Афганистане. Восемь мужчин и восемь женщин — они совершенно разные, но вынуждены работать вместе, чтобы поддерживать сослуживцев и себя.

Страна
США
Жанр
Военный, Комедия, Драма

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.9 IMDb