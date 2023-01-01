Биография

Юрий Потапенко — актер театра и кино, педагог по актерскому мастерству. Родился 1 августа 1965 года. Фильмография насчитывает более 55 полнометражных кинолент и сериалов. Известность актеру принесли роли в фильмах «Это мы, господи...», «Казаки идут». В 1990 году стал выпускником театрального института в Киеве. Получив актерскую специальность, в 1991 году был приглашен в Молодой театр. Также участвовал в постановках театра «Браво» и антрепризных спектаклях. Первым фильмом Юрия Потапенко стала драма «Каменная душа» 1989 года. Спустя год актер снялся в военном фильме «Это мы, господи...». Партнерами по съемочной площадке стали В. Ивашов, А. Шкатов, Л. Дуров и другие. В 1991 году участвовал в съемках кинокартины «Казаки идут». Небольшая роль Юрию Потапенко досталась в драме «Сад Гефсиманский» 1993 года. В 1994 году на экраны вышел комедийный боевик с участием актера «Выкуп». Потапенко снимался во многих рейтинговых сериалах: многосерийной ленте «Возвращение Мухтара», мелодрамах «Колдовская любовь», «Вера. Надежда. Любовь», «Женский доктор», «Личное дело», исторической драме «Страсти по Чапаю», военных кинолентах «На линии жизни», «Смерть шпионам. Скрытый враг».