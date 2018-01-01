Wink
Ю Ён-сон
Ю Ён-сон

Ю Ён-сон

Yoo Yeong-seon

Карьера
Режиссёр, Сценарист
Дата рождения
13 февраля 1975 г. (51 год)

Фильмография

Режиссёр

Сценарист