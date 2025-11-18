Сплит. Звезда на грани (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Актриса, которая пытается возродить карьеру после скандала, просыпается в квартире рядом с трупом соседки. Фильм «Сплит. Звезда на грани» — психологический триллер из Кореи о стремлении к славе.



Известная актриса Ли Суён была вынуждена сделать перерыв в работе, когда попала в публичный скандал, сев пьяной за руль. Спустя некоторое время она решает вернуться на экраны и публикует авторскую колонку, полную раскаяния. Однако фанаты не спешат возвращаться, а агентство больше заинтересовано в продвижении Сон Гаён — молодой актрисы, с которой Суён приходится делить квартиру. Пытаясь успокоиться, Суён снова напивается, а когда приходит в себя, обнаруживает, что Сон Гаён убита. Пытаясь разобраться в произошедшем, она понимает, что за ней кто-то следит.



Распутать клубок загадок поможет триллер «Сплит. Звезда на грани» (2024), смотреть который можно на Wink.

