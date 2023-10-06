Биография

Вячеслав Максаков – режиссер кино и дубляжа, актер, сценарист, родился 27 сентября 1947 года. Фильмография насчитывает порядка 10 полнометражных кинокартин, а также более 120 работ закадрового озвучивания иностранных фильмов, мультфильмов и сериалов. В 1973 году стал выпускником ВГИКа (курс Л. Кулешова). Получив профессию режиссера, сначала работал ассистентом и вторым режиссером. Снял 4 кинокартины, среди которых криминальная драма «Город принял», боевик «Мужской талисман». В качестве режиссера документального кино также работал на «Союзмультфильме». Несколько ролей исполнил в кино. Первым фильмом Вячеслава Максакова стала драма «Огоньки». Участвовал в съемках драмы «Неоконченная пьеса для механического пианино». Небольшую роль Вячеслав Максаков исполнил в драме «Сибирский цирюльник». Написал сценарии к некоторым своим фильмам. Профессионально занимается закадровым озвучиванием иностранных фильмов, мультфильмов и сериалов. В качестве режиссера дубляжа работал над такими популярными кинокартинами, как «Мальчишник в Вегасе», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гран Торино», «Дрянная девчонка», «Разрисованная вуаль», «Иллюзионист» и др.