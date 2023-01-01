Биография

Владимир Малков коренной москвич, родился в 1947 г., скончался в 2019 г. Азы актерской профессии постигал в театральном училище Астрахани, а в 1984 году закончил факультет режиссуры ГИТИСа. В его послужном списке работа в Тверском театре юного зрителя (1970-1979 г.), деятельность на ряде популярных радиостанций, таких как «Гостелерадио СССР», «ГТРК» и другие. Среди театральных ролей Владимира Малкова стоит отметить роль монаха-летописца Пимена в постановке «Борис Годунов», приказчика Подхалюзина в «Свои люди – сочтемся». На телеэкранах впервые Малков предстал в середине 80-х в кинопостановке Повестей Белкина. А уже в 2000-х актер Владимир Малков запомнился любителям кино своим участием в более чем двух десятках различных кинофильмов и сериалов. Среди них «Елки 3», «Папины дочки», «Побег», «Маргоша», «Анна-детектив» и многие другие. Помимо театральной деятельности и съемках в фильмах Владимир Малков занимался преподавательской деятельностью в Российской академии театрального искусства (ГИТИСе). Семья актера творческая, жена и дочь Владимира Малкова занимаются актерской деятельностью.