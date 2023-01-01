Биография

Владимир Глазков – актер, режиссер, писатель. Лауреат российских и зарубежных фестивалей и конкурсов. Родился в 1956 году. Решив стать литератором, выучился на филолога. Сочтя полученные знания недостаточными, окончил театральный институт в Ленинграде. Трудовую деятельность начал как драматург. Многие спектакли по своим пьесам ставил самостоятельно, в некоторых играл на сцене. Зрителю запомнилась роль Глазкова в спектакле «Авантюристы», написанной и поставленной им самим в Театре им. Маяковского (Москва). В ленинградском Театре им. Райкина ставил свои комедии и играл в них. Признан одним из ярчайших комедиографов современности. «Я рос на французском кино, – говорит режиссер в интервью. – Как губка впитывал в себя юмор Луи де Фюнеса и Пьера Ришара. Чарли Чаплина считаю лучшим творцом кинематографических комедий». Сниматься в кино начал в 1988-м. Глазкову в фильме «Собачье сердце» поручили сыграть фотографа – и он превратил маленький эпизод в миниатюрную комедию. В нескольких сезонах детективного сериала «Тайны следствия» у него роль адвоката Бориса Уварова. Одну их главных ролей актер играет в триллере 2009 года «Личное дело капитана Рюмина».