Биография

Влад Топалов – певец, телеведущий и танцор. Входил в состав группы «Smash!!». Родился 25 октября 1985 года в Москве. В 1991 году будущего певца и его сестру Алину родители привели в детский коллектив «Непоседы». В коллективе он провел более 10 лет и за это время успел выступить на концертных площадках России, Норвегии, Италии и других государств. С 1994 по 1997 год учился в Англии, после чего вернулся в Москву. В 2001 году Влад Топалов и его приятель по детскому ансамблю Сергей Лазарев создали группу «Smash!!», заключив контракт с «Universal Music Russia». В 2004 году коллектив распался, выпустив всего 2 альбома. В 2006 году выпустил сольный альбом «Одинокая звезда». У Влада Топалова личная жизнь складывается вполне успешно. С первой женой Ксенией Данилиной прожили вместе 2 года. В 2018 году появились первые слухи о его романе с Региной Тодоренко, с которой они познакомились на съемках проекта «Орел и решка». Осенью того же года пара сыграла свадьбу, а в декабре у них родился сын Михаил. В 2011 году была первая экранная роль Влада Топалова в картине «Неадекватные люди». Дальше были фильмы Влада Топалова с эпизодически ролями «Зайцев+1», «Клуб», «Деффчонки» и «Девушка сплетница». Снимался в сериале «Петрович», где получил роль Сергея Аронина.