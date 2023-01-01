Биография

Валерия Крейн — российская актриса театра и кино. Родилась в Москве 10 сентября 1992 года. Валерия пошла по стопам своей знаменитой старшей сестры, актрисы Евгении Брик. В 2017 году окончила Московскую школу кино, где училась актерскому мастерству у Ингеборги Дапкунайте. Кроме того, девушка завершила обучение в музыкальном училище им. Гнесиных, играет на скрипке и фортепиано, а также увлекается танцами. Валерия Крейн сыграла в таких отечественных проектах, как «Темный мир: Равновесие», «Оптимисты», «Фантом», «Иваново счастье. Новые истории». В 2022 году актриса исполнила роль в сериале Валерия Тодоровского «Надвое».