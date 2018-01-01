Wink
Урсула Джинс
Урсула Джинс

Урсула Джинс

Ursula Jeans

Карьера
Актриса
Дата рождения
5 мая 1906 г. (66 лет)
Дата смерти
21 апреля 1973 г.

Фильмография

Актриса