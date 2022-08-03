Буря в стакане воды (фильм, 1937) смотреть онлайн бесплатно
8.21937, Storm in a Teacup
Мелодрама, Комедия86 мин0+
О фильме
Франк Бердон - новый репортер в провинциальной шотландской газете. Ему поручено взять интервью у местного политического деятеля Уильяма Гоу. Журналист узнает о скандальной истории с Гоу и решает опубликовать ее, вместо ожидаемого положительного репортажа. Отношения накаляются и перерастают в уголовное дело, но одновременно, Бердон влюбляется в дочь Гоу, Викторию.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.6 IMDb