Буря в стакане воды (фильм, 1937) смотреть онлайн бесплатно

Франк Бердон - новый репортер в провинциальной шотландской газете. Ему поручено взять интервью у местного политического деятеля Уильяма Гоу. Журналист узнает о скандальной истории с Гоу и решает опубликовать ее, вместо ожидаемого положительного репортажа. Отношения накаляются и перерастают в уголовное дело, но одновременно, Бердон влюбляется в дочь Гоу, Викторию.

