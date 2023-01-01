Биография

Улас Инан Инач — кинорежиссер, сценарист, актер. Родился в Анкаре в 1972 году. После окончания средней школы Сен-Бенуа будущий режиссер уехал во Францию изучать физику. Также учился пению в Парижской консерватории. После ее окончания начал работать художником в Парижской опере. Написал множество рассказов и сценариев к фильмам. Проработав в Парижской опере 7 лет, Инач вернулся в Турцию и начал снимать фильмы. Получил приз за свой фильм «Тюрев» на кинофестивале «Алтын Потакал». Был режиссером таких сериалов, как «Если бы я стал облаком», «Небесная любовь», «Где моя дочь?», «Любовь против судьбы», «Цена». Написал сценарии для турецкого фильма «Метод» 2011 года.