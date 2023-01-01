Биография

Твигги — псевдоним английской модели, певицы и актрисы Ле́сли Лоусон. В 60-х годах она была культовой личностью субкультурного Лондона. Два раза Твигги получала «Золотой глобус». Также она удостоена титула дамы-командора Британской империи. Будущая супермодель родилась в Лондоне 19 сентября 1949 года. Ле́сли Лоусон выросла в обычной семье — отец работал в столярной мастерской, а мать трудилась в типографии. С детства девочка была очень худой, поэтому предпочитала шить одежду, а не покупать готовую. Впоследствии именно ее телосложение принесет известный на весь мир псевдоним Твигги — производное от английского слова «тростинка». В 16 лет Лесли стала лицом модной лондонской парикмахерской. Уже через год журнал Daily Express назвал юную модель Лицом года. Твигги позировала для всех культовых фотографов из мира моды того времени. Но роль модели не устраивала девушку — в 1967 году вышла линейка одежды Twiggy Dresses. Три года спустя Твигги заявила о завершении карьеры модели и переключилась на другие сферы. Ей достались роли в мюзикле «Приятель», в фильме под названием W. Также бывшая модель выпустила несколько музыкальных альбомов. Позже она снялась в фильмах «А вот и невеста», «Пигмалион», «Братья Блюз», сыграла она и в сериале «Молодой Чарли Чаплин». Сейчас Твигги занимается благотворительностью.