Тимур Ибраимов

Биография

Тимур Ибрагимов — актер и телеведущий. Известен по ролям в популярных украинских сериалах и телевизионному шоу «Реальная мистика». Актер родился в Ленинграде в 1957 году. С детства был активным и творческим ребенком, принимал участие в самодеятельности. После окончания средней школы Ибрагимов достаточно легко прошел вступительные испытания в Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого. После получения диплома артист вошел в труппу киевского драмтеатра имени Л. Украинки, а также сотрудничал с театром «Колесо» и творческим центром «АРС». Актер активно играет в кино и сериалах. Известные фильмы Тимура Ибрагимова «Нити судьбы», «Война», «Кармелюк», «Вещдок», «Лаборатория любви», «Капитанша» и многие другие. В 2017 году артист принял участие в необычном телевизионном проекте «Реальная мистика». Он играет роль гениального психолога и помогает главному герою.