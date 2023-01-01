Биография

Сильвия Коллока — актриса, оперная певица, модель и автор кулинарных книг. Родилась в Милане 23 июля 1977 года. После окончания школы получила музыкальное образование и работала в театре. Пробовала свои силы в качестве киноактрисы — например, в 2004 году она исполнила одну из ролей в фантастическом фильме «Ван Хельсинг». Играла в оперных постановках «Белоснежка», «Орфей и Эвридика». Сегодня Сильвия Коллока больше посвящает себя телевидению и кулинарному делу. Актриса опубликовала ряд книг, среди которых «Люби, смейся, пеки!» и «Сладкая жизнь», а также сняла собственное шоу «Сделано в Италии с Сильвией Коллока».