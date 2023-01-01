Сергей Лысов

Биография

Сергей Викторович Лысов – советский и российский актер театра и кино, дубляжа родом из города Новозбыков. День рождения: 25 мая 1953 г. В 1990 г. удостоен почетного звания заслуженного артиста РСФСР. Путь на сцену для актера Сергея Лысова берет начало в Щепкинском училище, которое он окончил в 1975 г. под руководством Н. А. Анненкова. Выпускника по призыву направили служить в Московский центральный академический театр Советской армии. После этого судьба привела артиста в Пермский театр драмы, на сцене которого он выступал в 1977-1980 гг. Следующий вираж карьеры забросил его в Омск в местный академический драмтеатр, где он являлся постоянным членом труппы на протяжении 11 лет. И только в 1991 г. актер окончательно переезжает в Санкт-Петербург, где год работает в Театре Ленсовета, а с 1992 г. по настоящий момент входит в коллектив Театра сатиры на Васильевском острове. В кино число ролей Сергея Лысова стремится к полусотне, а в театре – за 150. Впервые на съемочную площадку его пригласили в эпизод драмы «Иванов катер» (1972 г.) Марка Осепьяна. После этого были комедии начала 90-х гг.: «Удачи вам, господа» (1992 г.) Владимира Бортко, «Американский дедушка» (1993 г.) Ивана Щеголева. Среди фильмов Сергея Лысова можно найти знаменитые криминальные сериалы: «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Бандитский Петербург», «Ментовские войны», «Агент национальной безопасности».