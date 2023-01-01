Биография

Сэм Пэнкейк — актер. Фильмография насчитывает более сотни полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в многосерийных телефильмах «Секреты на кухне», «Друзья», «Мертвые до востребования», «Зачарованные», «Родители», а также работа в комедийных мелодрамах «Помолвка на праздниках» и «Больше, чем любовь». Сэм Пэнкейк получил образование в Гемпширском университете. Свою кинокарьеру он начал в 1990 году. Дебютным фильмом Сэма Пэнкейка стала многосерийная комедия «Крылья». В 1994 году актер снялся в сериале «Друзья». В 1998 году был задействован в биографической драме «Джиа» с Анджелиной Джоли в главной роли. Участвовал в съемках сериалов «Зачарованные», «Король Квинса», «Ангел», «Умерь свой энтузиазм», «Без следа», «Задержка в развитии» и многих других. В 2005 году одну из ролей Сэм Пэнкейк исполнил в комедийной мелодраме «Больше, чем любовь». В том же году начал сниматься в сериале «Секреты на кухне». В 2011 году на экраны вышла полнометражная мелодрама «Помолвка на праздниках» с участием актера. В 2018 году Пэнкейк участвовал в съемках сериала «Миллион мелочей».