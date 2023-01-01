Биография

Советский актер Руслан Ахметов – один из наиболее запомнившихся зрителю комедийных актеров. Родился в Подмосковье, селе Ивантеевка, 19 февраля 1940 года. После окончания школы прошел курс на актерском факультете ВГИКа у знаменитого Ромма. Долгое время служил в театре «Театр-студия киноактера» в Москве. В кино с 1958 года. Актерские работы в театре, съемки и активное участие в дубляже фильмов высоко ценились у советских режиссеров. Участие в комедийных лентах не сделало актера заложником одного жанра, хотя многим он запомнился именно в них. Роли Руслана Ахметова показывали обыкновенных людей, простых, непосредственных и немного наивных, – «Кавказская пленница», «Родня», «12 стульев». Но амплуа актера было более широким, фильмы приключенческого и драматического содержания хорошо это отражают – «Здесь проходит граница», «За час до рассвета», «Птицы над городом». Руслан Ахметов в фильме «Несколько дней из жизни Обломова» раскрылся на высоте своего дарования, как и в первом запомнившемся фильме «Руслан и Людмила». Всего сыграно ролей в 25 фильмах, участие в озвучивании и дубляже ролей – 19 проектов. В последние годы жизни был актером труппы «Центр театра и кино» Н. Михалкова. Ушел из жизни в 2005 году на пике своей актерской карьеры. Похоронен в Подмосковье.