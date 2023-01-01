Биография

Рики Рассерт — американский актер и продюсер, известный по ролям Томми Литтлстоуна в оригинальном сериале Cinemax «Банши» и Шейна Стэнта в биографическом фильме 2017 года «Тоня против всех». Родился в городе Кенневик 22 июля 1983 года. Пока на счету Рики Рассерта роли в 15 проектах. Он играл Криса в сериале-эпопее «Ходячие мертвецы», появился в фантастической киноленте «Связь», был Томми Литтлстоуном в сериале «Банши». В 2015 году зритель увидел его в боевике «Миссия в Майами». В сериале «Новый агент МакГайвер» блистательно сыграл лейтенанта Сэмюэля Диаса. Также актер появился в экранизации детектива Стивена Кинга «Мистер Мерседес», драматическом сериале «Внешние отмели» и яркой драматической драмеди «Дрянные старушки». Помимо актерской карьеры Рики Рассерт пробовал себя в качестве сценариста и продюсера, сняв в 2016 году короткометражный фильм Sllip.