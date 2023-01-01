Биография

Пэт Кирнан – актер, телеведущий, родился 20 ноября 1968 года. Фильмография насчитывает более 45 полнометражных кинокартин и сериалов. Известен как ведущий новостных и развлекательных телевизионных шоу в Нью-Йорке. Наиболее успешными кинопроектами стали фильмы «Мстители», «Железный человек 3», «Доктор Стрэндж», «Человек-паук: Вдали от дома», «Дождливый день в Нью-Йорке». Свою карьеру Пэт Кирнан начал в качестве ведущего на радио CKRA-FM в 1988 году. Параллельно он получал образование в университете по специальности предпринимательство. С 1993 года работал на телевизионном канале. Свою кинокарьеру начал в конце 1990-х. Дебютным фильмом Пэта Кирнана стала многосерийная комедия «Крученый город». Затем актер сыграл в полнометражной комедии «Ночь в музее». В большинстве фильмов он участвовал в качестве камео (эпизодическая роль, в которой используется легко узнаваемый образ телеведущего). В 2012 году небольшую роль Пэт Кирнан исполнил в геройском боевике «Мстители». Спустя год снялся в киноленте «Железный человек 3». В 2015 году участвовал в съемках сериала «Мистер Робот». В 2016 году на экраны вышел фильм «Доктор Стрэндж» с участием актера. В 2019 году его фильмография пополнилась комедийной мелодрамой «Дождливый день в Нью-Йорке».