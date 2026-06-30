Wink
Октавиан Котеску
Октавиан Котеску

Октавиан Котеску

Octavian Cotescu

Карьера
Актёр
Дата рождения
14 февраля 1931 г. (54 года)
Дата смерти
22 августа 1985 г.

Фильмография

Актёр