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Wink
Октавиан Котеску
Октавиан Котеску
Octavian Cotescu
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Карьера
Актёр
Дата рождения
14 февраля 1931 г.
(54 года)
Дата смерти
22 августа 1985 г.
Фильмография
Все
Актёр
Актёр
8.9
Сказка странствий
1983
, 105 мин