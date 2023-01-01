Биография

Наталья Кислицына – актриса театра и кино, родилась 2 сентября 1946 года. Была удостоена звания Заслуженной артистки. Фильмография насчитывает более 60 полнометражных кинокартин и телесериалов. Известна ролями в многосерийных кинолентах «Участок», «Рая знает…», «Если у вас нету тети», военной драме «Сталин» и др. В школьные годы будущая актриса занималась музыкой, посещала балетный кружок, театральную студию при драматическом театре в родном Кирове. В 1967 году стала выпускницей Кировского училища искусств по специальности «актер» (мастерская Ю. Хмелецкого). В 1974 году получила второе высшее образование в ГИТИСе. Работала в драматическом театре в Кирове. Первым фильмом Натальи Кислицыной стала военная драма «Сталин» (1992) совместного производства России, США и Венгрии. Актриса исполнила роль жены Троцкого. В том же году ей досталась небольшую роль в драме «А спать с чужой женой хорошо?!». После перерыве в кинокарьере снялась в рейтинговых сериалах «Бригада», «Участок», «Адвокат», «Игра на выбывание», «Завещание Ленина», «Отец», «Глухарь». В 2008 году на экраны вышла полнометражная комедийная мелодрама с участием актрисы «Ванька Грозный». Небольшая роль Наталье Кислицыной досталась в комедии «Без мужчин» (2010). Партнерами по съемочной площадке стали Н. Михалкова, А. Смольянинов и др.