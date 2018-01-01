Wink
Наталья Бессмертнова
Наталья Бессмертнова

Наталья Бессмертнова

Карьера
Актриса
Дата рождения
19 июля 1941 г. (66 лет)
Дата смерти
19 февраля 2008 г.

Фильмография

Актриса