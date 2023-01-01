Биография

Надежда Егорова — российская актриса театра и кино. Родилась 4 мая 1976 года. В 2003 году актриса получила диплом московского Института современного искусства, и через два года была принята в труппу Лианозовского театра, где дослужилась до художественного руководителя. Также Егорова участвовала в постановках Театра Терезы Дуровой. Первую роль в кино Надежда Егорова исполнила еще во время учебы в вузе — она появилась на экране в картине «Крот 2» в 2002 году. Затем последовали ТВ-сериалы «Возвращение Мухтара 2», «Солдаты 9» и «Татьянин день». Актрису начали узнавать в 2009-м после роли невесты Васьки-полицая в многосерийной ленте «Вторые», а самыми популярными проектами в фильмографии Надежды стали сериалы «Метод», «Ольга», «Реальные пацаны», «Ваша честь» и полнометражный фильм «Метро» 2012 года.