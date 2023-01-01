Биография

Майкл Кантримэн – актер. Большинство проектов – полнометражные кинокартины в жанрах драма, криминал и триллер. Также снялся в нескольких телевизионных сериалах. Родился в 1955 году в городе Сент-Пол (штат Миннесота, США). Имеет на счету несколько десятков фильмов. Является выпускником Американской академии драматических искусств (AADA), которую окончил в 1976 году. Практически все роли Майкла Кантримэна являются второстепенными или эпизодическими. Часто играет виноватых и напуганных персонажей, которые стали заложником ситуации и усиленно пытаются не попасться. Первыми проектами в области кино стали небольшие роли в телевизионных сериалах «ABC. Специально после школы» (1972-1997) и «Бесконечная любовь» (1983-1995). После актера пригласили на съемки многосерийной криминальной драмы «Спенсер» и комедийного сериала «Кейт и Элли». Наиболее успешные и известные фильмы Майкла Кантримэна — мелодрама «P.S. Я люблю тебя», криминальная драма-биография «В центре внимания», триллер-боевик «Выкуп» и драма «Тезки». Также известен второстепенными ролями в сериалах «Клан Сопрано», «Удивительная миссис Мейзел», «Третья смена», «Миллиарды» и «Подпольная империя».