Мартин Колховен

Биография

Мартин Кулховен — нидерландский режиссер, актер и сценарист. Номинант на приз «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля. Родился в Гааге 25 апреля 1969 года. Окончил Нидерландскую киноакадемию в 1996 году. Работать по специальности начал сразу, и уже через год представил телевизионный фильм «Темный свет». Пробовал свои силы в качестве актера, появившись в картинах «Секстет», «Рон Госсенс, низкобюджетный каскадер». Сегодня фильмография Мартина Кулховена насчитывает 15 режиссерских работ. Он снял такие ленты, как «Юг», «Пещера», «Бонни и слон». Кроме того, выступил сценаристом собственных кинокартин «Преисподняя», «Зима в военное время», «Амнезия» и «Сюзи Кью».