Wink
Линн «Бак» Комптон
Линн «Бак» Комптон

Линн «Бак» Комптон

Lynn «Buck» Compton

Дата рождения
31 декабря 1921 г. (90 лет)
Дата смерти
25 февраля 2012 г.

Фильмография