Биография

Линда Табагари – российская актриса и модель. Родилась в Москве 24 августа 1993 года. Обладательница премии «Тэффи» за лучшую детскую роль. Семья рано заметила у будущей актрисы творческие способности, поэтому еще в детские годы Табагари успела попробовать себя в разных направлениях искусства. Училась в детской музыкальной школе при Гнесинке, выходила на подиум во время модных показов Славы Зайцева, пела в нескольких мюзиклах. По словам самой актрисы во взрослом возрасте, в детские годы такая обширная творческая деятельность давалась ей нелегко, и она часто испытывала желание все бросить и жить жизнью обычного ребенка. Первый сериал с Линдой Табагари вышел на экраны в 2002 году, это был проект «Каменская». Актриса также появилась во всех его продолжениях. Свою личную жизнь Табагари не афиширует. В полнометражном фильме свою первую роль Линда Табагари сыграла, когда ей было всего 11 лет, снявшись в картине «Личный номер». Настоящая же известность пришла к юной актрисе после выхода в 2006 году молодежного сериала «Кадеты», где Табагари исполнила роль своенравной красавицы. После были несколько небольших или эпизодических ролей, вновь актриса приковала к себе внимание, появившись в популярном сериале «Ранетки». Принесла ей успех и главная роль в сериале производства Первого канала «После школы». Также снялась в нескольких клипах российских поп-музыкантов. Тем не менее, высшее образование Табагари получила по специальности «экономист» и сейчас уделяет больше времени этой профессии.